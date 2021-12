Spider-Man: No Way Home, l'easter egg di Spider-Man 2 che forse vi siete persi

Spider-Man: No Way Home sta infrangendo record al botteghino ed è attualmente certificato Fresh su Rotten Tomatoes. La pellicola ha saputo sorprendere i fan ma forse potreste esservi persi un piccolo easter agg di Spider-Man 2 tra le tante cose che il film ha mostrato.

Come sapevamo Spider-Man: No Way Home ha incluso il ritorno di molte star del passato tra cui il ritorno di Alfred Molina nel ruolo di Doc Ock AKA Otto Octavius di Spider-Man 2. La notizia del suo ritorno è stata diffusa all'inizio di quest'anno quando Molina si è lasciato sfuggire questo dettaglio intervistato da Variety.

Tuttavia, un ritorno che è stato (per lo più) tenuto segreto fino all'uscita del film è stato quello di Tobey Maguire, che ha interpretato Spider-Man al fianco di Doc Ock. I due si sono riuniti in No Way Home, ed una scena tra i due include un richiamo a Spider-Man 2.



Dopo che Doc Ock è stato curato dallo Spider-Man di Tom Holland, il personaggio si presenta durante la battaglia finale alla Statua della Libertà per aiutare i tre Spider-Man. Raggiunge il Peter Parker di Maguire e sottolinea come sia cresciuto. Peter risponde: "I'm trying to do better". Quando i due personaggi si sono incontrati per la prima volta in Spider-Man 2, Otto dice che Curt Connors (Dylan Baker) ha definito Peter brillante ma pigro. Peter ha avuto la stessa risposta allora: “I'm trying to do better”.



Durante una recente intervista con Discussing Film, gli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers hanno parlato di come è stato bilanciare i ritorni dei personaggi. "Lo abbiamo fatto molto attentamente", ha risposto Sommers quando gli è stato chiesto come hanno suddiviso il tempo sullo schermo degli attori. "Perché vuoi dare a tutti ciò che gli è dovuto, e proprio come fan, vuoi vedere quei personaggi e divertirti. Ma alla fine della giornata, è un film di Spider-Man, devi raccontare la storia di Peter Parker, e tutto deve essere al servizio di quello. Quindi ci sono state molte decisioni dolorose prese, ci sarebbe piaciuto fare questo e quello. Ma tutto deve essere al servizio del viaggio di Peter."



Vi lasciamo con la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, fateci sapere nei commenti se avevate notato questo easter egg!