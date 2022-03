Spider-Man: No Way Home, l'easter egg dedicato ad Iron Man vi farà sicuramente commuovere

Dopo le prime informazioni su una scena alternativa con Tobey Maguire e Andrew Garfield, si torna a parlare dell'edizione home-video di Spider-Man: No Way Home e di un easter egg dedicato ad Iron Man.

Il film con Tom Holland co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures è già uscito in digitale negli Stati Uniti, cosa che ovviamente facilita i fan che vogliono spulciarlo frame-per-frame mettendo in pausa e andando avanti e indietro a piacimento: a tal proposito, un appassionato dall'occhio di falco è riuscito a individuare un dolce riferimento al primo Iron Man nascosto in un momento chiave di Spider-Man: No Way Home.

Nella scena in cui il J Jonah Jameson di JK Simmons sta filmando una puntata del suo podcast The Daily Bugle, sullo sfondo si possono vedere un mucchio di vecchi ritagli di giornale appesi al muro. Una delle prime pagine affisse alla parete recita che "Tony Stark è Iron Man", un riferimento all'emozionante e sconvolgente scena finale di Iron Man di Jon Favreau, primo film del MCU uscito nel 2008. Naturalmente per i fan di Spider-Man la lacrimuccia è doppia, considerato il rapporto fraterno che leggeva Peter Parker a Tony Stark: Tony Stark la cui ombra, nel finale di No Way Home, torna prepotente nella tragica scena al cimitero con l'Happy Hogan di Jon Favreau.

Avevate notato questo easter-egg relativo al primo Iron Man dalla visione del film in sala? Ditecelo nei commenti! Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà in Italia per l'acquisto o il noleggio digitale a partire dal 22 marzo, mentre arriverà in edizione fisica blu-ray e 4K UHD dal 12 aprile.