Spider-Man No Way Home, easter-egg: Captain America, Iron Man, Goblin 2 e Kingpin!

Il trailer di Spiderman No Way Home ha presentato tantissime anticipazioni dal nuovo film del Marvel Cinematic Universe, ma ad alcuni potrebbero essere sfuggiti questi numerosi easter-egg nascosti dedicati a Captain America, Iron Man e Kingpin.

In una scena ad esempio, Doctor Octopus si garantisce un upgrade per le sue quattro braccia metalliche utilizzando quella che sembrerebbe a tutti gli effetti della tecnologia Stark, che è praticamente un vero e proprio fil rouge di tutti i film di Spider-Man con Tom Holland (l'Avvoltoio e Mysterio, come ricorderete, sono stati villain 'figli' di Iron Man). Questo easter-egg risale direttamente alla trilogia di Sam Raimi, dato che nella sceneggiatura originale per Spider-Man 2 le braccia del Dottor Octopus venivano paragonate al design della tecnologia Stark.

Proseguendo, ad un certo punto, oltre al costume di Electro fedele ai fumetti e molto diverso rispetto al design di The Amazing Spider-Man 2, avrete sicuramente notato un secondo Goblin che in una sequenza viene inquadrato al chiaro di luna e a bordo di un riconoscibilissimo Goblin Glider: le possibilità sono tre, una che si tratti dell'Harry Osborn della trilogia di Raimi, un'altra che si tratti di un nuovo Goblin 'variante' e un'altra ancora che sia sempre Norman Osborn con un nuovo costume.

In un altro passaggio, si può notare poi un omaggio a Captain America, con la cima di un palazzo trasformata in un monumento a forma del suo scudo a stelle e strisce. Infine, parrebbe esserci un riferimento molto velato anche a Kingpin: come saprete il villain di Vincent D'Onofrio dovrebbe debuttare nel MCU durante Hawkeye, ma Charlie Cox è atteso per No Way Home e nel trailer del film di Spider-Man si intravede una targa con il numero ASM-8183: il regista Jon Watts è famoso per i suoi easter-egg nascosti nelle targhe delle auto, e secondo alcuni fan il numero di questa targa farebbe riferimento al fumetto The Amazing Spider-Man #83, nel quale appunto compare proprio Kingpin.

Voi avete scovato altri riferimenti nascosti? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, per caso Andrew Garfield è nel trailer di No Way Home?