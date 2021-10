Spider-Man: No Way Home, c'è un riferimento a Venom nell'ultimo post su Twitter?

I fan Marvel sono ormai da anni in attesa che il Marvel Cinematic Universe e l'universo Sony (incluso il Venom di Tom Hardy, naturalmente) arrivino finalmente a fondersi in un unico, mastodontico essere cinematografico: gli Studios lo sanno bene, come dimostra uno degli ultimi post del profilo Twitter ufficiale di Spider-Man: No Way Home.

Mentre il mondo intero impazzisce per la scena post-credit di Venom: La Furia di Carnage, con i personaggi di Tom Holland e Tom Hardy messi finalmente faccia a faccia (seppur non dal vivo) in attesa dei prossimi sviluppi, il profilo ufficiale del nuovo film Marvel non poteva far altro che gettare benzina sul fuoco, contribuendo ad esaltare ulteriormente un fandom già su di giri.

"Quindi... Qualcuno ha visto qualche bel film ultimamente?" si legge nel tweet del profilo Twitter di Spider-Man: No Way Home, con l'account di Sony Music Soundtracks che arriva a dare man forte: "Hai sentito parlare di questo film chiamato Venom?" leggiamo nella risposta di quest'ultimo. Insomma, la sensazione è che a breve anche il divieto di far spoiler cadrà miseramente sotto i colpi dell'hype: Peter Parker e Venom stanno per incontrarsi e neanche i diretti interessati stanno più nella pelle!

Quali sono le vostre aspettative per questo attesissimo rendez-vous? Fatecelo sapere nei commenti! Venom a parte, intanto, cerchiamo di capire chi potrebbe essere il principale villain di Spider-Man: No Way Home.