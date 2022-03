Spider-Man: No Way Home, c'è imbarazzo tra i villain in una scena tagliata

Vi è mai capitato di prendere l'ascensore in compagnia di qualcuno a cui non sappiate cosa dire? La situazione è di quelle classiche: ci si scambia sguardi imbarazzati e si spera che le porte si aprano il prima possibile, rompendo quel silenzio pesante come un macigno. E se il vostro compagno di viaggio fosse uno tra Doc Ock, Electro e Goblin?

La situazione appena descritta è proprio quella che ci viene presentata in una scena tagliata di Spider-Man: No Way Home: dopo aver ammirato un costume ispirato a quello di Miles Morales in un video pubblicato nei giorni scorsi, infatti, una nuova clip ci mostra gli imbarazzanti momenti che precedono l'ingresso di Peter e dei villain nell'appartamento messo a disposizione dal nostro eroe.

Pochi ma intensi istanti in cui regna sovrano il silenzio tra l'arrampicamuri e il team composto da coloro che avrebbero dovuto rappresentare i suoi acerrimi nemici, dai già citati Doc Ock ed Electro a Goblin e Sandman, ad eccezione del solo Lizard che, come ben sappiamo, attende i nostri opportunamente rinchiuso in un furgoncino.

Una sequenza sicuramente simpatica che non fa altro che aggiungere un ulteriore grado di imbarazzo a una situazione già abbastanza sui generis! Silenzi in ascensore a parte, comunque, un nuovo spot di Spider-Man: No Way Home ha finalmente svelato l'arrivo di Tobey Maguire ed Andrew Garfield.