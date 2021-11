Spider-Man: No Way Home, c'è del girato inedito nel nuovo spot ufficiale

I fan chiamano, Marvel risponde... A metà. Mentre in tanti si chiedono quando arriverà il secondo, attesissimo trailer di Spider-Man: No Way Home, infatti, gli Studios decidono di accontentarli soltanto in parte, rilasciando un nuovo spot televisivo che anticipa ormai di poche settimane l'uscita del film in sala.

Con il diffondersi dei rumor sulla possibile presenza di Garfield e Maguire nel trailer del film con Tom Holland e Zendaya i fan, comprensibilmente, non stanno più nella pelle: il nuovo spot non ci fornisce però risposte o anticipazioni in tal senso, limitandosi a mostrarci un collage delle scene già viste nel precedente trailer con l'aggiunta di alcuni secondi inediti di girato.

La sintesi, comunque, è quella che già conosciamo: l'identità di Peter è ormai stata rivelata, la sua vita e quella di tutti i suoi affetti più cari è letteralmente prossima al collasso, per cui non resta che chiedere aiuto a Doctor Strange. Lo spot, naturalmente, è anche un occasione per goderci nuovamente quel "Ciao, Peter" di Doc Ock che più di un brivido ci ha fatto provare all'uscita del trailer.

Vedremo, dunque, quanto Marvel riuscirà ancora a temporeggiare: e voi, riuscirete ad avere pazienza per qualche giorno ancora? Fatecelo sapere nei commenti! Una nuova teoria, intanto, collega Doctor Strange al Raimiverse.