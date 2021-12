Spider-Man: No Way Home, ecco quanto durerà il nuovo film dell'MCU!

La tendenza degli ultimi anni parla chiaro: vedere un film durare meno di 120 minuti è ormai un caso raro. Non fanno eccezione i vari capitoli del Marvel Cinematic Universe, che in gran parte dei casi si attestano ormai intorno alle due ore e mezza di durata: si unirà al filone anche questo Spider-Man: No Way Home?

Il film nel quale Doctor Strange darà vita al multiverso ha dalla sua, in effetti, un bel po' di cose da raccontare: dalla collisione dei vari universi paralleli al ritorno in scena dei vecchi villain (e, chissà, degli Spider-Man di Garfield e Maguire), passando per la questione dell'identità di Peter e così via. Quanto tempo occorrerà, dunque, per affrontare tutti questi argomenti?

Le voci che ci giungono dalle anteprime stampa parlano effettivamente di una durata più che rispettabile: Spider-Man: No Way Home dovrebbe infatti durare circa 150 minuti, lasso di tempo nel quale i nostri eroi dovranno essere in grado di rispettare le aspettative che circondano uno dei film più attesi della storia di questo incredibile franchise.

Meglio avvisare a casa che tornerete tardi, dunque: speriamo, naturalmente, che queste due ore e mezza siano ben gestite e tutt'altro che soporifere! Cosa ne pensate? Avreste preferito una durata minore? Fatecelo sapere nei commenti! Tom Holland, intanto, ha parlato della sua arma segreta per interpretare Spider-Man.