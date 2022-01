Spider-Man No Way Home, quanto durava la prima versione del film?

Spider-Man: No Way Home è stato un successo planetario, che sta portando a incredibili cifre al box office. Nel film vediamo molti personaggi noti legati all'Uomo Ragno, in una narrazione esplosiva. Tuttavia molti sono i momenti che sono stati tagliati dal montaggio finale: ecco quanto durava la prima versione del film.

Come sappiamo, No Way Home è uno dei film più lunghi targati Marvel, andandosi a collocare al quarto posto nella classifica, con le sue due ore e 28 minuti. Secondo quanto riportato da Erik Sommers, sceneggiatore della pellicola, i tagli effettuati sono avvenuti perché si tratta della storia di Peter, e tutto deve essere "al servizio di quello". Dunque diversi momenti che coinvolgevano altri personaggi sono stati considerati di troppo e sacrificati. Si è trattato di decisioni definite "dolorose" da Sommers, ma che erano necessarie per rendere il film efficace. Basti pensare che oltre a diverse scene eliminate, c'era anche un finale alternativo di No Way Home.

Ma la vera domanda è: quanto è stato tolto al film in quanto a tempo se si considerano tutti i tagli effettuati? Non esiste una risposta precisa, o meglio, non ci è stata fornita. Dalle parole di Sommers, e secondo alcune speculazioni, la prima versione di Spider-Man: No Way Home probabilmente raggiungeva le tre ore o poco meno. Quasi quanto Endgame insomma. Una scelta, quella di "asciugare" il film, che in verità potrebbe rivelarsi vincente. Ovviamente adesso desiderano vedere tutte le scene eliminate: arriveranno in una versione home video? Chissà.