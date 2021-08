Spider-Man: No Way Home: abbiamo due notizie sul trailer, una molto buona e una pessima

Il trailer di Spider-Man: No Way Home è probabilmente il più atteso dai tempi di Avengers: Endgame, finora ha mancato tutti gli appuntamenti stabiliti e/o teorizzati e i fan continuano ad attendere aggiornamenti mentre la data d'uscita del film si avvicina sempre di più.

Finalmente, però, qualcosa si muove all'orizzonte: il famoso leaker DanielRPK, storicamente molto vicino al mondo MCU, ha recentemente affermato che il trailer di No Way Home debutterà la prossima settimana al CinemaCon. E questa è la buona notizia; la cattiva notizia, anzi la pessima notizia, è che purtroppo, sempre secondo DanielRPK, il filmato sarà presentato tramite una proiezione esclusiva per i partecipanti alla convention. Se così dovesse essere, potrebbe trattarsi della mazzata finale sul morale dei fan di Spider-Man.

Il tweet di DanielRPK è stato cancellato qualche ora dopo la sua pubblicazione, e la stessa Sony, contattata per una conferma ufficiale sulla faccenda, ha rifiutato di commentare. Sebbene sia comunque eccitante per i fan poter avere un aggiornamento di tale portata sul trailer di No Way Home - che se non altro ne conferma quantomeno l'esistenza dopo così tanti mesi di silenzio - è anche scoraggiante sapere che probabilmente il pubblico generale potrebbe dover aspettare ancora più a lungo per vederlo. Inoltre i rischi di eventuali leak non ufficiali è alquanto concreto, dato che le registrazioni telefoniche pirata dei trailer esclusivi delle convention sono arcinoti e più che concreti, e sarebbe un vero peccato su tutta l'hype elaborato in questi mesi venisse abbattuto in questo modo.

Ricordiamo inoltre che la Sony ha già posticipato Venom 2 a ottobre, quindi un rinvio per No Way Home non è del tutto fuori dal regno delle possibilità. Il CinemaCon si terrà la prossima settimana, rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

