Spider-Man: No Way Home, Dottor Octopus sarà un alleato di Peter Parker nel film?

Nella notte italiana la Sony Pictures e i Marvel Studios hanno diffuso in streaming il nuovissimo trailer di Spider-Man: No Way Home che ha mostrato più da vicino le minacce che Peter Parker dovrà affrontare insieme all'aiuto di Doctor Strange e dei suoi amici; tuttavia, un ulteriore aiuto potrebbe arrivare da un alleato improvviso: Dottor Octopus.

Dalle numerose sequenze che li vedono insieme nel nuovo trailer di SpiderMan No Way Home, possiamo capire meglio la dinamica che si creerà tra i personaggi di Dottor Octopus e quelli di Spider-Man e dei suoi amici Ned e MJ, e da quel che sembra il villain di ritorno da Spider-Man 2 di Sam Raimi sarà un alleato di Peter Parker dopo una prima fase iniziale di spaesamento in cui perfino lui crederà di essere sulle tracce del suo Spider-Man (quello con il volto di Tobey Maguire, che però non appare mai nel trailer).

E' probabile anche che si creerà una connessione con i Sinistri Sei che vengono effettivamente mostrati nel filmato: abbiamo visto infatti il ritorno di Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard e perfino di J. Jonah Jameson di nuovo con il volto di J.K. Simmons; tuttavia manca tanto altro all'appello e probabilmente Sony e Marvel Studios hanno deciso di tenere segreti dettagli fondamentali della trama e dei personaggi fino all'uscita del film al cinema. SpiderMan No Way Home arriverà il 15 dicembre in Italia e due giorni dopo anche negli Stati Uniti.

Il film è al momento l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland, col contratto attuale del giovane attore britannico, come saprete diviso tra Sony Pictures e Disney, che prevede ancora un non meglio specificato film crossover MCU nel quale Peter Parker non sarà il solo protagonista.

Quel che è certo è che il trailer è già tra i più visti di sempre, anche se i fan si aspettavano di vedere i vecchi Spider-Man di Maguire e Garfield in azione!