Spider-Man: No Way Home, Dottor Octopus si allea con Peter Parker grazie ad Iron Man?

Nelle scorse ore, quando in Italia era piena notte, è stato diffuso il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home che ha mostrato in tutta la loro magnificenza i Sinistri Sei (anzi cinque, per il momento e salvo ripensamenti), ma uno di loro, ovvero il Dottor Octopus interpretato ancora da Alfred Molina potrebbe non essere un avversario di Peter.

Il nuovissimo trailer di SpiderMan No Way Home sembra suggerire la possibilità che nel corso della pellicola il Dottor Octavius si unirà a Peter Parker per aiutarlo nella sua lotta contro i villain proveniente dai vari universi del Multiverso Marvel che a quel punto è stato sconvolto dall'incantesimo andato storto a Dottor Strange per aiutare Spider-Man a far dimenticare a tutto il mondo la sua vera identità sotto la maschera. Adesso un nuovo rumor rinforza la tesi secondo cui il Doc Ock di Alfred Molina non sarà un cattivo nel film con Tom Holland, proprio come lo avevamo lasciato al termine di Spider-Man 2 di Sam Raimi, dove riacquistava il senno e il controllo sui suoi bracci meccanici e si sacrificava per salvare New York dall'annientamento.

Questo rumor suggerisce che inizialmente Octavius sarà un villain ma tornerà in sé e si tramuterà in un alleato per Peter grazie alle nano-tecnologie di Iron Man. Provenienti dalla Iron-Spider indossata da Peter nel film, Dottor Octavius assorbirà queste nano-tecnologie nei suoi bracci, cosa che innescherà una sorta di "guarigione" e gli consentirà di riavere di nuovo il controllo su di loro e non più il contrario. Ecco perché più avanti nel nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home si vede Octavius interagire con Peter, Ned e MJ per aiutarli nella loro battaglia.

SpiderMan No Way Home arriverà il 15 dicembre in Italia e due giorni dopo anche negli Stati Uniti. Il film è al momento l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland, col contratto attuale del giovane attore britannico, come saprete diviso tra Sony Pictures e Disney, che prevede ancora un non meglio specificato film crossover MCU nel quale Peter Parker non sarà il solo protagonista.