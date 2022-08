Spider-Man: No Way Home, da domani in vendita i biglietti per la versione estesa!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato nel vostro cuore da Spider-Man: No Way Home? Niente paura: Marvel non ha alcuna intenzione di lasciar andare con questa leggerezza il personaggio di Tom Holland, che a breve tornerà a farsi vedere sul grande schermo.

Mentre l'attore di Peter Parker dice momentaneamente addio ai social, infatti, gli Studios tengono fede alla promessa di riportare in sala il nostro amatissimo arrampicamuri: per l'occasione, Spider-Man: No Way Home indosserà l'abito nuovo, mostrandosi in una versione estesa che ci permetterà quindi di dare uno sguardo ad alcune scene non presenti in quella presentataci lo scorso dicembre (di lunghezza, tra l'altro, già più che rispettabile).

Con un post su Instagram il profilo ufficiale del film con Zendaya e Benedict Cumberbatch ci ha dunque ricordato l'appuntamento previsto per il prossimo 2 settembre, permettendoci anche di fissare un'importantissima sveglia: i biglietti per la versione estesa di Spider-Man: No Way Home saranno infatti disponibili a partire da domani, per cui meglio farsi trovare preparati!

Fate anche voi parte dei fan che si concederanno un bis al cinema o pensate di averne avuto abbastanza? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cosa dovrebbe mostrare secondo noi Spider-Man: No Way Home nella sua versione estesa.