Spider-Man: No Way Home, il Doctor Strange del trailer è un personaggio di What If?

Immediatamente dopo la diffusione del primo trailer di Spider-Man: No Way Home i fan hanno cominciato a sospettare che quello che vediamo nel filmato non sia in realtà il Doctor Strange che abbiamo imparato a conoscere in questi anni nei film del Marvel Cinematic Universe, ma che potrebbe essere un altro personaggio sotto mentite spoglie.

A venire in soccorso di questa teoria ci ha pensato l'ultimo episodio della serie What If...? andato in streaming su Disney+ lo scorso mercoledì, episodio totalmente incentrato sulla figura dello Stregone Supremo. Nel corso dell'ultimo episodio di What If...? intitolato What if Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands abbiamo esplorato un universo in cui Christine Palmer moriva in un incidente d'auto lasciando Strange ossessionato dall'idea di cambiare il passato per riaverla indietro. Un racconto tragico che ci mostra un personaggio guidato solo dal potere. Qui diventa uno Stregone malvagio per poter ottenere ogni genere di potere che gli consenta di ripristinare quello che è andato perduto.

Nonostante sia una serie animata, What If...? è a tutti gli effetti parte del MCU e quindi non è da escludere che questa versione dark di Doctor Strange sia adesso parte del Multiverso apertosi nelle storie raccontate fin qui nei film e nelle serie dei Marvel Studios.

Che sia proprio quell'oscuro Stregone il personaggio che vediamo "aiutare" Peter Parker nel trailer di Spider-Man: No Way Home? Una spiegazione simile avrebbe senso, dato che un personaggio che ha sacrificato tutto per salvare l'umanità in Infinity War non distruggerebbe un intero multiverso per i capricci di Peter Parker.

Non ci resta che attendere con impazienza l'uscita in sala di Spider-Man: No Way Home il prossimo dicembre.