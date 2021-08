Spider-Man: No Way Home, e se Doctor Strange in realtà... fosse Mysterio?

I fan Marvel non aspettavano altro, e lo scorso 23 agosto (come previsto da WandaVision?) il trailer di Spider-Man: No Way Home è finalmente arrivato. Ma invece di fugare i dubbi degli spettatori, il filmato ne ha fatti sorgere molti di più... Ad esempio su cosa stia combinando Doctor Strange. Ma sarà davvero lui?

Nel giro di 24 ore il trailer di Spider-Man: No Way Home è diventato il più visto di sempre, battendo il detentore del record precedente, Avengers: Endgame. E forse tra chi lo ha visto c'è anche chi, in cerca di conferme per le proprie teorie, ha spulciato fotogramma per fotogramma, a ripetizione.

Chissà allora se tra questi vi sono anche coloro che sostengono che Doctor Strange sia in realtà Mephisto, o come anticipavamo poco fa, chi crede che possa trattarsi di un altro villain che abbiamo già visto in precedenza: Quentin Beck a.k.a. Mysterio.

L'idea sarebbe nata dal fatto che secondo molti Strange nel trailer si comporta in modo decisamente... Beh, strano (permetteteci la battuta). E se seguiamo la linea di pensiero che vorrebbe Mysterio ancora in vita dopo Spider-Man: Far From Home, ci potrebbe anche stare, no?

La tesi vorrebbe un Quentin Beck piuttosto lungimirante, e con scopi che vanno ben oltre il "semplice" smascheramento di Spider-Man, tanto dal sostituirsi in un qualche modo allo Stregone Supremo. Tuttavia, è anche difficile pensare come un'illusione da lui creata potrebbe avere effetti come la separazione dal corpo della proiezione astrale di Peter (come si vede nel trailer).

Ovviamente, c'è sempre da tenere in conto che il montaggio dei trailer è strategico, e che sono parecchie le cose che Marvel non ci avrà vedere, tagliando e cucendo tutto in modo da contestualizzare il meno possibile le scene. Se questo può andare a favore o sfavore della teoria, però, è un'altra questione.

Voi che ne pensate? Vi pare plausibile una simile teoria? Fateci sapere la vostra nei commenti.