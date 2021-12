Spider-Man: No Way Home è Doctor Strange il protagonista del nuovo spot

I fan Marvel invocano da anni l'introduzione del multiverso nel franchise: di tutt'altro avviso saranno senz'altro i protagonisti del Marvel Cinematic Universe, per cui la cosa rappresenta inevitabilmente una grossa gatta da pelare. A ricordarci ciò ci pensa Doctor Strange nel nuovo spot di Spider-Man: No Way Home.

Mentre Spider-Man: No Way Home segna il record di prevendite in Italia, infatti, un nuovo spot ufficiale ci ricorda (come se ce ne fosse bisogno!) l'uscita del film il prossimo 15 dicembre: anche in questo caso il focus è il multiverso, l'oggetto del desiderio dei fan che il nostro Doctor Strange ci ricorda, però, di non sottovalutare.

"Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco" spiega Strange a Peter Parker durante una scena presente nella breve clip. Gli effetti di quest'ignoranza, d'altronde, possiamo immaginarli: oltre alle conseguenze dell'incoscienza dei nostri eroi, però, la curiosità di tutti riguarda ovviamente anche il nesso tra l'incantesimo di Strange e quanto accaduto sul finale di Loki.

In che modo il multiverso presentatoci da Kang si ricollegherà a quello pronto a deflagrare in Spider-Man: No Way Home? Lo scopriremo solo tra qualche giorno! Per chi ancora non fosse riuscito nell'impresa, intanto, vi ricordiamo che è di nuovo possibile acquistare i biglietti di Spider-Man: No Way Home.