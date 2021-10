Spider-Man: No Way Home, ci sono Doctor Strange e Doc Ock nelle nuove foto

Il countdown per l'uscita di Spider-Man: No Way Home si fa sempre più esile, con l'hype dei fan che cresce invece in maniera inversamente proporzionale al tempo che ci separa dalla release: Marvel, però, sa come tenere buono il proprio esercito, per cui in questi giorni si sta dimostrando particolarmente generosa in fatto di anticipazioni.

Già nei giorni scorsi gli Studios ci hanno regalato delle nuove foto di Spider Man No Way Home in cui abbiamo visto nuovamente il tanto atteso Doc Ock: proprio il personaggio di Alfred Molina, innegabilmente tra gli elementi più attesi del nuovo film del Marvel Cinematic Universe, è dunque anche tra i protagonisti delle immagini rilasciate proprio in queste ore.

Anche queste nuove foto non ci danno modo, naturalmente, di capire alcunché relativamente alla trama e agli eventi che si susseguiranno nel corso del film: in compenso, oltre al già citato Doc Ock, le foto in questione ci permettono di dare uno sguardo non solo al Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, ma anche all'amatissima coppia Tom Holland/Zendaya nei panni di Peter Parker ed MJ.

Sarà abbastanza per placare un hype ormai alle stelle? Condividete con noi nei commenti il vostro stato d'animo! Vediamo, intanto, quali sono le possibilità di vedere Scarlet Witch in Spider Man No Way Home.