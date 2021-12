Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange crea il Multiverso in questo filmato inedito

Mancano solo quattro giorni all'uscita, nelle sale italiane, di Spider-Man: No Way Home, terzo film dell'MCU dedicato a Peter Parker che si appresta a diventare, con l'introduzione del Multiverso, un evento cinematografico senza precedenti. Ora, una clip mostra per intero la creazione del Multiverso da parte del Doctor Strange.

Nelle ultime settimane non abbiamo visto altro che clip, teaser, trailer e spot per la tv che anticipano scene più o meno fondamentali del film Marvel di prossima uscita. Di recente, tre spot in particolare permettevano di dare uno sguardo più da vicino a tutti i villain di Spider Man No Way Home: ci saranno davvero tutti. Ora invece, questo nuovo, lungo estratto dal film mostra il suo punto nodale, il momento in cui il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch crea inavvertitamente il Multiverso a causa di un incantesimo fallito.

"Piacere di conoscerti, Spider-Man", dice Doctor Strange prima di lanciare l'incantesimo che farà dimenticare al mondo intero che Peter Parker (Tom Holland) è Spider-Man. La sua identità è stata svelata dal maestro delle illusioni Mysterio (Jake Gyllenhaal) in Far From Home del 2019. Ora Spider-Man è incastrato per omicidio e marchiato come Nemico Pubblico numero uno dal direttore del Daily Bugle, J. Jonah Jameson (J.K. Simmons). La crisi minaccia non soltanto lui, ma anche il futuro dei migliori amici MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), costringendolo a cercare lo stregone Stephen Strange per lanciare un pericoloso incantesimo in modo che solo in pochi ricordino il volto sotto la sua maschera.

"Non è così che funziona l'incantesimo", dice Strange, ma interferendo con la sua riuscita, Spidey chiede: "La mia ragazza dimenticherà tutto quello che abbiamo passato? Sarà ancora la mia ragazza?" A quel punto, Strange modifica la formula già precaria: "Tutti nel mondo dimenticheranno che sei Spider-Man tranne la tua ragazza". Strange mette in guardia Peter contro la manomissione e la modifica dei parametri mentre viene lanciato, ma è troppo tardi: Strange perde il controllo della sua magia, aprendo una frattura nella stabilità dello spazio-tempo.

Non solo l'incantesimo fallito non riesce a cancellare la conoscenza del pubblico sull'identità segreta di Peter Parker, ma libera i malvagi visitatori di altri universi in cerca di vendetta su Spider-Man: Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Sandman (Thomas Haden Church), Lizard (Rhys Ifans) ed Electro (Jamie Foxx). Praticamente tutti i villain presenti nei cinque film delle due precedenti saghe con Tobey Maguire e Andrew Garfield, di cui nuovi leak sulla colonna sonora sembrano anticiparne il ritorno in Spider Man No Way Home.

Sull’uso del Multiverso, Kevin Feige ha così spiegato: "È sempre stato uno degli strumenti di narrazione più potenti nei fumetti. Uno di quelli che vanno maneggiati con attenzione perché può diventare travolgente. Ma ora, con i 60/80 anni di storia dei fumetti e i più di 20 anni di storia dei film, ci sono abbastanza personaggi da poter iniziare giocarci in quel modo". Vedremo cosa succederà il 15 dicembre. Noi non stiamo più nella pelle, e voi? Ditecelo nei commenti!