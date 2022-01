Spider-Man No Way Home, i dettagli del nuovo costume di Peter che potreste non aver notato

Il successo di No Way Home prosegue, e porta il film su Peter Parker nella screening room degli Oscar. La pellicola è stata un vero e proprio evento per i fan di Spider-Man, e ha riunito i tre Peter dei vari multiversi. Nel finale del film il personaggio di Holland ha chiuso il cerchio, indossando un costume un po' diverso dal solito...

Prima dell'uscita del film, Holland aveva chiarito che il suo Spider-Man indossa sempre lo stesso costume, ma non è esattamente così. Come abbiamo visto nel corso del film, Peter ha imparato un'importante lezione, che i personaggi di Garfield e Maguire avevano dovuto comprendere nelle rispettive esperienze. Proprio questa evoluzione ha portato lo Spider-Man di Holland a diventare il classico supereroe che tutti abbiamo avuto modo di conoscere dai fumetti e dai film precedenti a questa trilogia. Per questo, probabilmente, sono state inserite nella sua tuta delle citazioni ai suoi due colleghi, e dunque al costume classico del personaggio.

Infatti chi ha un occhio attento avrà notato che il costume finale indossato da Tom Holland presenta un ragno sul petto, proprio come la tuta di Spider-Man 2, e uno sulla schiena, come il costume di The Amazing Spider-Man 2. Inoltre non ci sono tracce di nanotecnologia, che invece era presente nel più recente da lui indossato. Una citazione che alla fine dei conti ha senso, perché proprio i due Peter di Maguire e Garfield lo aiutano a superare il lutto e realizzare a pieno che "da un grande potere derivano grandi responsabilità".