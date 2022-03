Spider-Man: No Way Home delude, ecco a quanti voti si è fermato nell'Oscar dei fan

Come già riportato questa notte, Army of the Dead ha vinto l'Oscar dei fan, nella votazione online condotta su Twitter e promossa dall'Academy quest'anno per rimpiazzare l'idea dell'Oscar popolare tanto criticata e boicottata in precedenza da più parti. Zack Snyder ha battuto Spider-Man: No Way Home che non si classificato nemmeno tra i primi tre.

Dopo essere stato battuto anche da Dune agli effetti visivi, Spider-Man: No Way Home non si è piazzato nemmeno sul podio della classifica che ha alla fine decretato il vincitore dell'Oscar onorario assegnato al film più popolare votato dai fan su Twitter. Il premio come detto è andato a Army of the Dead di Snyder, ma il film con Tom Holland che si pensava potesse vincere in scioltezza il premio dell'Academy è invece finito solo in quarta posizione.

Davanti a lui sul podio, infatti, sono finiti Minamata - spinto dai fan di Johnny Depp, questi ultimi contrari al trattamento che Hollywood sta riservando all'attore - e di Cinderella, sostenuto dai milioni di fan di Camila Cabello. Il movimento dei fan di Zack Snyder è così forte che non solo ha potuto far volare sui cieli lo striscione Restore the SnyderVerse, ma si è anche portato a casa il Best Cheers Moment della serata con Zack Snyder's Justice League che ha battuto il momento di "Avengers Uniti" di Avengers: Endgame e l'apparizione dei tre Spider-Man in No Way Home.

Ci sono ovvie domande da porsi sulle due nuove categorie, e se avranno un futuro alle prossime edizione della cerimonia di premiazione. I produttori e i distributori di Spider-Man: No Way Home non si preoccuperanno troppo però, considerando che il film dei Marvel studios (e di Sony Pictures) ha incassato 1.8 miliardi di dollari in tutto il mondo.