Spider-Man: No Way Home: debutto da record al box office

Se già prima della sua uscita Spider-Man aveva mandato in tilt vari siti per le prevendite, il nuovo film dell'uomo ragno continua ad impressionare dal punto di vista remunerativo, segnando quello che potrebbe essere il giovedì con il maggior incasso di sempre.

Infatti, Spider-Man: No Way Home ha debuttato negli USA giovedì 16 dicembre, con la cifra potenzialmente record di 50 milioni di dollari. Per verificare il primato bisognerà aspettare i dettagli dell'incasso, in quanto fino ad ora il record per un giovedì appartiene a Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith, con 50,013,859 milioni di dollari. Al terzo posto, con notevole distacco, si trova invece Matrix Reloaded, con 37,508,303 milioni di dollari. Nonostante le cifre siano impressionanti, bisogna ricordare che diverse catene hanno iniziato a proiettare con diverso anticipo rispetto alla norma, esattamente a mezzogiorno, permettendo così al maggior numero possibile di persone di vedere subito il film, con il rischio di generare un calo di affluenza nel weekend, ma è tutto da verificare. Per ora infatti, le stime prevedono un incasso pari a circa 150 milioni di dollari nel weekend d'apertura, cifra che sarebbe da record in epoca COVID-19, dato che, in questo contesto, il maggior incasso nel fine settimana di apertura appartiene al momento a Venom - La Furia di Carnage, con circa 90 milioni di dollari. Oltre al botteghino, è da segnalare anche l'ottima accoglienza della critica, come dimostra la certificazione "fresh" di Rotten Tomatoes per Spider-Man: No Way Home.

Infine, otre a ricordarvi che il film è attualmente nelle sale, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, nel caso ve la foste persa.