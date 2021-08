Spider-Man: No way Home, Deborah Ann Woll smentisce i rumor: 'Quella in foto non sono io'

Nei giorni scorsi a Los Angeles, in prossimità del set di Spider-Man: No Way Home di cui sono in corso dei reshoot, era stata avvistata Kirsten Dunst, cosa che secondo molti fan confermerebbe il suo ritorno nel ruolo di Mary Jane Watson. Insieme a lei c'era anche un'altra donna, molto somigliante a Deborah Ann Woll, la Karen Page di Daredevil.

Quest'ultima, per la verità, aveva il volto coperto da una mascherina e non era perciò completamente riconoscibile. Nonostante questo, molti fan avevano dato per buona la notizia e avevano già cominciato a fantasticare sulla presenza di Deborah Ann Woll, oltre che di Kirsten Dunst, in Spider-Man: No Way Home.

Come possiamo vedere in calce all'articolo, però, l'attrice ha smentito con un tweet la sua presenza sul set del film con Tom Holland. "Quella non sono io" si legge chiaramente nel suo post.

Mentre i fan sono preoccupati per un possibile slittamento di Spider-Man: No Way Home, sembra che debbano anche rassegnarsi all'assenza di Deborah Ann Woll. Qualcuno però sembra voler continuare ancora a crederci: sul web si discute ancora dell'identità della donna in foto, anche se alcune immagini in cui è senza mascherina dimostrerebbero inequivocabilmente che si tratta di un'altra persona. In un altro post, l'account del podcast Phase Zero dedicato al Marvel Cinematic Universe mette a confronto il tweet e la sua smentita, chiedendo: "Voi a chi credete?"

L'uscita di Spider-Man: No Way Home al cinema è al momento prevista per il 17 dicembre 2021.