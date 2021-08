Spider-Man: No Way Home, Deborah Ann Woll e Kirsten Dunst sono a Los Angeles: coincidenza?

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono ufficialmente tetminate, ma i lavori sul film sono ancora in corso. In questi giorni a Los Angeles sono in corso dei reshoot che, in queste ultime ore, potrebbero averci fornito informazioni piuttosto interessanti.

Dopo le foto che ritraggono Peter Parker in compagnia di Doctor Strange, infatti, delle nuove immagini sono giunte a noi non dal set del film, ma dalle sue immediate vicinanze.

A Los Angeles qualcuno ha infatti adocchiato Kirsten Dunst, il cui ritorno nei panni di Mary Jane Watson sembra piuttosto probabile, in compagnia di un'altra star Marvel che i fan sperano di rivedere prima o poi nel Marvel Cinematic Universe, vale a dire Deborah Ann Woll.

La presenza delle due attrici da quelle parti potrebbe certo essere una coincidenza eppure, come recita il vecchio adagio, a pensar male si fa peccato ma... Insomma, chissà che la cosa non indichi un coinvolgimento di Dunst e Woll nelle operazioni di reshoot! Lo scopriremo, ovviamente, solo nei prossimi mesi: voi, ovviamente, fateci sapere nei commenti se sareste contenti di un eventuale ritorno di MJ e Karen in chiave Marvel Cinematic Universe. A tal proposito, i fan sono preoccupati circa un eventuale rinvio di Spider-Man: No Way Home.