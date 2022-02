Spider-Man: No Way Home, ecco la data d'uscita in digitale del film con Tom Holland!

Il film che ha raccolto il maggiore incasso del 2021 si appresta a fare il suo esordio in versione digitale. Stiamo parlando ovviamente di Spider-Man: No Way Home, il quale - sebbene si trovi ancora in alcune sale cinematografiche sparse per il mondo - starebbe finalmente per arrivare in download digitale. Nelle ultime ore è comparsa una data.

Secondo quanto riportato da Microsoft Store, Spider-Man: No Way Home dovrebbe approdare in download digitale il 1° marzo 2022. In precedenza, alcune liste lo davano acquistabile a partire dal 28 febbraio 2022, ma la differenza è di appena un giorno e quindi la data dovrebbe essere abbastanza affidabile. Ricordiamo che non c'è ancora nessuna conferma ufficiale né da parte di Sony Pictures né dei Marvel Studios, quindi per il momento questa notizia è da prendere come una semplice indiscrezione che sarebbe trapelata online.

La scelta di rendere accessibile il film con Tom Holland per l'acquisto in digitale avrebbe senso dato che ci troviamo proprio in quelle settimane in cui gli incassi della pellicola stanno scendendo vertiginosamente, quindi diffonderlo adesso e non fra parecchie settimane consentirebbe alla fama del film di non esaurirsi. Tra l'altro, SpiderMan No Way Home ha battuto Avatar al box-office statunitense, avendo oltrepassato la cifra di 760 milioni di dollari in patria.

In realtà, questo sorpasso sarebbe potuto avvenire prima poiché Avatar ha racimolato una decina di milioni dalle re-distribuzioni avvenute nel corso degli anni successivi, mentre alla prima distribuzione il totale era stato di circa 750 milioni. Rimangono inarrivabili le prime due posizioni occupate rispettivamente da Star Wars: Il Risveglio della Forza (936 milioni) e Avengers: Endgame (858 milioni).

Nelle ultime settimane è apparsa in streaming la prima intervista ai 3 SpiderMan cinematografici nella quale i vari attori hanno raccontato il loro approccio al film, con Tobey Maguire che ha aperto a un suo nuovo ritorno nei panni di SpiderMan.