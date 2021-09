Spider-Man: in No Way Home ci sarà anche Daredevil? Risponde Charlie Cox

Qualche settimana fa l'attore Chalie Cox aveva assicurato ai fan che Daredevil non compare nel trailer di Spider-Man: No Way Home, ma i rumor sul suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe non si placano.

L'attore in questi giorni sta rilasciando diverse interviste per il tour promozionale della sua nuova serie r Kin, in uscita per AMC+, e parlando con Forbes ha dichiarato di non voler più rispondere a qualsiasi domanda su Daredevil o Spider-Man perché la cosa potrebbe influenzare le sue eventuali possibilità future di recitare nei progetti dei Marvel Studios: "La mia risposta è: 'Nessun commento.' Non so cosa accadrà, sinceramente non lo so", ha dichiarato la star di Daredevil nel video di Forbes che potete trovare in calce all'articolo, nel quale l'attore ha sollevato l'idea che dicendo qualcosa di sbagliato potrebbe danneggiare le sue possibilità future.

"Forse alla Marvel guardano queste interviste e se dico qualcosa di sbagliato potrebbero farsi una cattiva opinione sul mio conto!", ha scherzato Charlie Cox. "Ma non lo so davvero, non ne ho idea. Ma posso dire che adoro quanto siano appassionati i fan riguardo a Daredevil e alla possibilità di un mio ritorno e sono molto, molto, molto commosso che così tanti di loro siano andati online e abbiano espresso il desiderio di rivedermi in azione."

Per altri approfondimenti, nuovi leak di Spider-Man: No Way Home hanno mostrato immagini inedite di Dottor Octopus, Green Goblin ed Electro, interpretati da Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx. Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti!