Spider-Man: No Way Home, Daredevil sarà nel film? Le parole di Tom Holland sul personaggio

Tom Holland ha parlato del personaggio di Daredevil, dopo i rumor che vorrebbero il personaggio interpretato da Charlie Cox tra quelli che parteciperanno all'imminente Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo del franchise dell'MCU dedicato all'Uomo Ragno, diretto ancora una volta da Jon Watts. Ecco le sue parole.

"Ho adorato Daredevil. Mi è davvero piaciuto. Penso che Charlie Cox fosse eccellente. Penso che Vincent D'Onofrio abbia fatto un lavoro fantastico nei panni di Wilson Fisk; è stato davvero bello vedere il lato oscuro di un personaggio Marvel. Quella scena di combattimento nel corridoio è spettacolare, conosco alcuni degli stunt-man che hanno costruito quella sequenza. Ho pensato che fosse un grande show" ha dichiarato Holland, che ha ricordato anche la sua esilarante audizione per Star Wars.



Cox e D'Onofrio hanno recitato insieme nelle tre stagioni della serie Marvel Television, cancellata da Netflix nel 2018. Negli ultimi tempi circolano voci sulla possibilità di rivedere Cox nel ruolo di Daredevil in No Way Home e D'Onofrio nel ruolo di Kingpin in Hawkeye.

Kevin Feige ha confermato che, nel caso rivedessimo Daredevil, avrebbe ancora il volto di Charlie Cox, senza confermare (né smentire) la sua presenza o meno in No Way Home.



Charlie Cox ha confermato di essere molto legato al personaggio e di apprezzare il legame con Spider-Man:"Mi piacciono molto le cose tra Daredevil e Spider-Man nei fumetti, davvero divertenti".

Tom Holland nel frattempo ha dichiarato di avere un desiderio: vedere Peter Parker come nuovo Marty McFly.