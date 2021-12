Spider-Man: No Way Home, quanti danni hanno causato le bugie di Mysterio? Parliamone

Kevin Feige e Amy Pascal stanno già iniziando a svelare i primi dettagli su Spiderman 4, ma nel frattempo Spider-Man: No Way Home è appena arrivato al cinema e i fan si stanno rendendo conto di quanti danni abbia causato Mysterio.

Il villain di Spider-Man: Far From Home, che ritorna nel terzo capitolo della saga grazie ad un inizio in medias res che si riallaccia agli eventi della scena post-credit del film del 2019, ha infatti totalmente devastato l'esistenza di Peter Parker con le sue macchinazioni e bugie.

Come rivelato durante il corso della storia di Spider-Man: No Way Home - e vi avvisiamo nuovamente: questo articolo è contrassegnato spoiler - Mysterio non ha semplicemente rovinato la vita di Peter rivelando al mondo la sua identità segreta: il villain è riuscito a fare in modo che buona parte del mondo si schierasse dalla sua parte, e nel terzo film della saga tantissime persone credono davvero che Spider-Man sia un assassino e che invece Mysterio fosse un eroe. Questo cortocircuito alla lunga avrà notevoli ripercussioni anche sulla vita delle persone vicine al protagonista: se JJ Jameson non avesse creduto alla versione di Mysterio e non avesse aizzato la città contro Spider-Man, la polizia forse si sarebbe preoccupata di salvare zia May invece che dare spietatamente la caccia a Peter.

In un certo senso il vero villain di No Way Home è ancora Mysterio, e l'idea di aprire il film con la sua 'uscita di scena' non pare solo un capriccio di continuity, ma una vera e propria e fatidica prima tessera del domino. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

