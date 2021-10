Spider-Man: No Way Home, la cover di Empire conferma il ritorno di Sandman?

Di villain di ritorno ne vedremo parecchi in Spider-Man: No Way Home: il film con Tom Holland vedrà il ritorno in scena di personaggi amatissimi come il Doc Ock di Alfred Molina, ma stando alle ultime novità sembrerebbe ormai probabile la conferma della voce relativa alla presenza di un altro celebre nemico di Spidey.

Mentre Sony incuriosisce tutti con un misterioso tweet su Spider-Man, infatti, il noto magazine Empire celebra il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con una doppia cover dedicata: una di queste, però, sembra nascondere (e neanche troppo) un indizio relativo al ritorno di un villain visto nel non troppo amato Spider-Man 3 di Sam Raimi.

Stiamo parlando di Sandman: il braccio di sabbia presente in una delle due cover di Empire sembra lasciare ben pochi dubbi al riguardo, con il ritorno del personaggio interpretato da Thomas Hayden Churc che parrebbe quindi ormai decisamente probabile. Per Sandman si tratterebbe dunque di una meritata rivincita, dopo uno Spider-Man 3 che proprio non riuscì a metterne in luce l'innegabile potenziale.

Sareste contenti del ritorno di Sandman? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti! Questioni di villain e grandi ritorni a parte, intanto, cerchiamo di capire quando potrebbe uscire il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home.