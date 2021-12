Spider-Man: No Way Home, la cover del blu-ray sarà più spoiler del poster ufficiale?

Mentre Sony e Marvel hanno iniziato a lavorare per spingere Spiderman No Way Home verso gli Oscar 2022, sono emerse online il prime cover di due diverse edizioni home-video del nuovo cinecomic con protagonista Tom Holland.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, le due cover per il bluray di Spider-Man: No Way Home fanno riferimento all'edizione 4K Ultra HD e all'edizione speciale da collezione che, oltre al film in bluray, dvd e digital, includerà anche delle figurine esclusive. La prima edizione utilizza l'immagine di uno dei primi poster ufficiali di Spider-Man: No Way Home pubblicati dalla Sony Pictures, mentre la seconda mostra Spider-Man uscire da un portale di Doctor Strange con indosso il costume 'ottenuto' nel corso della sua nuova avventura.

Naturalmente al momento è ancora presto per sapere quante edizioni del film saranno commercializzate per il mercato home-video: in questi giorni, circa una settimana dopo l'uscita di No Way Home al cinema, Marvel e Sony hanno iniziato a parlare del film liberamente rivelando spoiler molto pesanti anche durante le interviste promozionali di rito, quindi i fan sui social hanno iniziato a domandarsi se la cover per l'home-video di Spider-Man: No Way Home mostrerà tutti e tre gli Spider-Men insieme, facendo bella mostra delle 'Varianti' di Peter Parker interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield: del resto, il merchandising di Spiderman No Way Home ha già iniziato a svelare le sorprese del film, in queste ore.

Voi cosa ne pensate? Prima o poi arriverà un poster ufficiale di Spider-Man: No Way Home con Tobey Maguire e Andrew Garfield in pompa magna? Ditecelo nei commenti.