Spider-Man: No Way Home, quanti costumi avrà Peter nel nuovo film?

Il trailer di Spider Man No Way Home ci ha rivelato molti elementi del film in arrivo il 17 Dicembre in sala. Tra questi ci sono personaggi vecchi e nuovi, novità di trama e qualche informazione circa il costume di Peter. O meglio, i costumi. Quanti potrebbe averne precisamente nel nuovo film? Ecco cosa sappiamo.

Dovrebbero essere tre i costumi che potremmo vedere addosso a Tom Holland in No Way Home. Il primo è sicuramente l'Integrated Suit, che ricorda molto l'armatura Iron Spider che Tony Stark aveva regalato al giovane protagonista nel corso di Infinity War. In verità però dovrebbe trattarsi di un costume probabilmente regalatogli da Doctor Strange, e a dimostrarlo sono i Mandala utilizzati dallo stregone che appaiono sulla tuta nei Funko Pop! Quello che potremmo aspettarci di vedere da questa tuta sono le zampe ragnesche che appaiono dietro alle spalle di Peter, proprio come già visto nel film degli Avengers.

L'altra tuta dovrebbe essere quella Black and Gold, di cui si è parlato tanto. Secondo molti potrebbe trattarsi del classico costume rosso rigirato al contrario, o senza un eventuale strato superiore, che Parker potrebbe utilizzare in un ipotetico scontro contro Electro, magari immagazzinando l'elettricità da lui prodotta.

C'è poi l'Upgraded Suit. La differenza qui consta in un elemento fondamentalmente: la cintura. Infatti mentre generalmente è piatta, qui si presenta come una V. A quale cambiamento porterà questo elemento in termini di strumenti per il protagonista? Ancora non è chiaro.

In attesa di maggiori dati, i fan si chiedono quando potrebbe uscire il prossimo trailer di Spider Man No Way Home, che dovrebbe arrivare presto.