Spider-Man: No Way Home, il nuovo costume di Tom Holland: un casino, per il reparto VFX

Mentre si è già iniziato a parlare dei piani futuri della Sony per il franchise di Spiderman, l'onda d'urto scatenata da No Way Home continua a risuonare tanto nell'industria quanto tra i fan, e oggi vi proponiamo alcune curiosità relative al nuovo costume di Tom Holland.

Come forse saprete, infatti, la tuta di Spider-Man indossata da Peter Parker nel film è costruita quasi interamente a livello digitale, con gli addetti degli effetti speciali che in fase di post-produzione sono chiamati a modificare al computer un abito molto più pratico che viene offerto a Tom Holland per recitare sul set. "La nuova tuta di Tom Holland ha presentato una serie di sfide", afferma il supervisore degli effetti visivi Chris Waegner. "Durante le riprese principali, i realizzatori hanno deciso che il personaggio di Tom avrebbe indossato quella che loro chiamavano la 'tuta ibrida di Spider-Man'. Quindi, per le nostre sequenze, abbiamo sostituito la pratica tuta che Tom indossava davanti alla telecamera con una tuta digitale. La nuova tuta digitale è composta da un tessuto con intarsi metallici tutti intrecciati insieme. Sostituire l'abito di Tom in ogni frame è stato un processo molto laborioso che ha coinvolto varie reparti, per garantire che l'aspetto finale imitasse accuratamente i sottili movimenti muscolari dell'attore".

Il processo ha richiesto molto tempo, come spiegato da Waegner: "Ci sono così tanti movimenti impercettibili che Tom fa quando interagisce fisicamente con Ned e MJ. Tutte le pieghe della tuta e le minuscole compressioni dei tessuti quando abbraccia qualcuno, tutti questi dettagli sono stati catturati dalla cinepresa e poi duplicate in questa nuova tuta digitale. Questo perché, durante le riprese di un attore, tutti i suoi sottili dettagli corporei vengono catturati nella cinepresa, ma quando il corpo dell'attore viene sostituito con un corpo digitale, allora quelle sfumature devono essere duplicate e reinserito nell'inquadratura singolarmente".

