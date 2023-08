Spider-Man: No Way Home, il costume nero scartato uguale a quello di Marvel's Spider-Man 2

Pare che siamo stati in qualche modo vicini a vedere lo Spider-Man di Tom Holland indossare un costume nero in Spider-Man: No Way Home dopo l’apparizione della tuta ispirata al simbionte in Marvel’s Spider-Man 2 e nello sfortunato Spider-Man 3 di Sam Raimi. I nuovi concept art del film di Jon Watts, ci mostrano l’inedito Spidey.

Dopo aver parlato dell’altra versione di Lizard prevista in Spider-Man: No Way Home è giunto il turno di mostrarvi la versione dell’eroe newyorkese che non abbiamo avuto il piacere di vedere nel film campione d’incassi del 2021.

L’artbook Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie è stato pubblicato e contiene al suo interno, tra le altre cose, le idee e i bozzetti per un Tom Holland vestito con un costume completamente nero e con al centro del petto il simbolo del simbionte in bianco.

Il costume sarebbe stato molto simile a quello visto per la prima volta nel maggio del 1984, quando le origini dell’alieno non erano ancora state rivelate e a quello presentato dalla casa videoludica Insomniac in Marvel’s Spider-Man 2.

Nel libro è presente anche una versione alternativa della tuta con il logo rosso e, sebbene sembra che i bozzetti siano serviti più che altro come riferimento per la realizzazione del film, non è del tutto da escludere che prima o poi l’iconico costume sarà indossato di nuovo dall’eroe in qualche capitolo del Marvel Cinematic Universe.

In attesa di capire quando e dove potremo vedere il costume nero su Peter Parker, vi lasciamo alla recensione di Spider-Man: No Way Home.