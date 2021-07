Spider-Man No Way Home, il nuovo costume nero e oro si mostra ufficialmente

Mentre attendiamo fiduciosi l'arrivo di un primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, forse tra i titoli della Fase 4 del MCU più attesi, ecco che oggi grazie all'ultima figure della Hot Toys possiamo dare un'occhiata migliore, ufficiale e ravvicinata al nuovo costume nero e dorato di Spidey.

La figure in questione è confezionata in scala 1/6 e presenta diverse parti intercambiabili come teste mascherate e non, occhi, mani, ragnatele, oltre a una Black & Gold Suit fedelissima nei dettagli a quella che vedremo nel film in uscita a dicembre. Nella confezione c'è anche un guanto molto particolare e "delle ragnatele con effetti mistici" - descritti proprio così -, il che aumenta l'idea che il costume sia stato creato in qualche modo per Peter Parker direttamente da Doctor Strange.



La particolarità è che queste ragnatele mistiche erano presenti anche nella Funko Pop ufficiale "Integrated Suit", il che significa che il meccanismo può essere effettivamente passato da un costume all'altro. La sensazione è che questo possa essere il costume finale e non quello primario, ma vedremo poi come si procederà all'interno della narrazione.



Intanto vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 17 dicembre 2021.