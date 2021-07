Spider-Man: No Way Home, il costume nero e dorato in un nuovo e bellissimo fan poster

È grazie al talento dei ragazzi di gcrdesignsYT che possiamo mostrarvi oggi un nuovo e bellissimo fan poster dedicato all'attesissimo Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, terzo capitolo della trilogia Sony/Marvel Studios dedicata all'Uomo-Ragno interpretato da Tom Holland e che segnerà la vera e grande apertura al Multiverso Cinematografico.

I Funko Pop e le action figure targate Hasbro dedicate al film includono infatti una tuta chiamata semplicemente "Black & Gold Suit", che come confermato dalla scritta "Spider-Man: No Way Home" presente sulle confezioni avrà modo di fare il suo debutto proprio nel corso della nuova avventura dell'arrampica-muri.

Al momento non sappiamo ancora su quali gadget potrà contare Peter grazie al nuovo costume, ma a giudicare dai colori e da alcune rifiniture potrebbe avere qualcosa a che fare con l'elettricità. D'altronde è confermato ormai da tempo che il film includerà il ritorno dell'Electro di Jamie Foxx, e la nuova tuta potrebbe servire a Peter per proteggersi dai poteri del villain e incanalarli per sfruttarli a suo vantaggio.



Spider-Man: No Way Home è atteso nelle sale cinematografiche americane il 17 dicembre 2021. Un trailer dovrebbe uscire entro la fine dell'estate, ma non c'è ancora una finestra di lancio chiara.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.