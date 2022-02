Spider-Man: No Way Home, la costume designer: 'Ha tutto per l'Oscar al Miglior film'

Quella delle nomination dei film del Marvel Cinematic Universe agli Oscar è una questione che tiene banco ormai da anni, da quando Black Panther riuscì, per primo, a dire la sua durante gli Academy Awards: Spider-Man: No Way Home punterà quest'anno non solo a ripetere l'impresa, ma anche a puntare a qualcosa in più dei premi tecnici.

Sony e Marvel, infatti, non hanno fatto mistero della loro volontà di puntare all'Oscar al Miglior film con Spider-Man: No Way Home: un traguardo che in molti ritengono proibitivo per un cinecomic, ma che, secondo la costume designer del film con Tom Holland, sarebbe in effetti tutt'altro che irraggiungibile.

"Il membro dell'Academy medio solitamente vota per film più drammatici. Guardano con attenzione alla recitazione perché la gran parte dell'Academy è composta da attori. In Spider-Man: No Way Home ci sono tutti gli elementi per vincere l'Oscar come Miglior film; c'è la recitazione, c'è la musica, c'è la storia. Non ci sono motivi per cui non dovrebbe rientrare nei candidati all'Oscar come Miglior film" sono state le parole di Sanja Milkovic Hays.

Cosa ne pensate? Credete che l'ultima avventura di Peter Parker possa effettivamente valere un traguardo così prestigioso? Diteci la vostra nei commenti!