Spider-Man: No Way Home: cosa rivela il titolo sulla trama del nuovo film Marvel?

Dopo le nuove indiscrezioni sul ritorno di Andrew Garfield, una nuova teoria su Spider-Man: No Way Home suggerisce che il titolo del film potrebbe nascondere un importante dettaglio della trama.

Le teorie sui Sinistri Sei sembrerebbero essere state confermate dal trailer, dato che oltre a Doctor Octopus il filmato promozionale ha anticipato anche Green Goblin, Lizard, Electro e l'Uomo Sabbia. Secondo la nuova teoria, però, questi personaggi potrebbero non essere i cattivi di questa storia, ma le sue vittime. La teoria ipotizza che in Spider-Man: No Way Home, Peter cercherà effettivamente di aiutare questi cattivi a tornare nei loro rispettivi universi, magari ricredendosi sul sinistro accordo fatto con Doctor Strange e decidendo di invertire l'incantesimo di cancellazione della memoria scatenato sul mondo intero.

Nel trailer, Wong avverte Doctor Strange di non scherzare con lo spazio e il tempo e di non utilizzare l'incantesimo, perché la cosa potrebbe avere ripercussioni devastati. Come notavamo su una recente riflessione sul Dottor Octopus di Alfred Molina, i cattivi dei vecchi film di Spider-Man non conoscono il nuovo Peter Parker di Tom Holland, e al contrario Peter non li ha mai affrontati, dunque non è inverosimile pensare che Peter possa ad un certo punto decidere di aiutarli a ritrovare la strada di casa. Eventualmente dopo qualche bella e sana scazzottata, beninteso: del resto sarebbe in linea con ciò che il Peter di Tom Holland ha fatto con l'Avvoltoio di Michael Keaton nel suo primo film MCU stand-alone, Spider-Man: Homecoming, salvandolo da morte certa e ispirandolo a diventare una persona migliore.

Insomma, la cosa interessante di questa teoria è che il titolo "nessuna via di casa" possa fare riferimento ai vari villain dei vari film che di colpo si ritroveranno nella realtà del MCU: ma sarà davvero così, oppure sarà Peter a spostarsi attraverso il Multiverso? Diteci cosa ne pensate!