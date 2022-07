Spider-Man: No Way Home, cosa dovrà mostrare la versione estesa per avere successo?

Spiderman No Way Home tornerà al cinema a settembre anche in Italia con un'edizione estesa, denominata 'More Fun Stuff Version', che proporrà ai fan del Marvel Cinematic Universe e di Spider-Man una versione estesa del film Sony Pictures e Marvel Studios diretto da Jon Watts.

Pensata per festeggiare i 60 anni del personaggio, la nuova versione di Spiderman No Way Home è anche, chiaramente, una mossa da parte della Sony Pictures per superare i due miliardi di incasso a livello globale, un tetto distante circa 99 milioni di dollari: la distanza è importante ma non incolmabile, soprattutto tenendo conto dell'amore del pubblico per il personaggio - un amore che ha già fatto di Spider-Man: No Way Home il sesto maggior incasso della storia del cinema - ma anche la curiosità che spingerà gli appassionati a tornare in sala per scoprire le misteriose scene aggiuntive tagliate dall'edizione originale del film.

Ma, a questo proposito, cosa includerà Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version? Dalle interviste promozionali rilasciate nel corso dei mesi, sappiamo che esiste parecchio materiale con gli Spidermen di Tobey Maguire e Andrew Garfield, materiale che presumibilmente sarà reinserito in questo secondo montaggio. Sony sa che la fame del pubblico per nuove scene con i tre Peter Parker è insaziabile, e la vera domanda non è se questo materiale aggiuntivo ci sarà davvero, ma quanto sarà e se riuscirà a soddisfare le aspettative dei fan. Si è poi parlato di una scena di combattimento tra Tobey Maguire e Goblin di Willem Dafoe, che farà la gioia dei fan di Sam Raimi qualora dovesse trovare spazio nella nuova versione, senza contare la possibilità di ampliare maggiormente le storie dei due 'vecchi' Peter, poco più che accennate nel film originale. Infine, si potrebbe anche sperare all'inserimento di indizi per il futuro del franchise, ma sarebbe meglio non farlo troppo intensamente.

L'importante, comunque, è non aspettarsi Justice League di Zack Snyder, dato che Spider-Man: More Fun Stuff Version non ha alcuna intenzione di rivoluzionare il film uscito nelle sale a dicembre 2021. Voi che cosa vorreste vedere nella nuova versione di No Way Home? Ditecelo nei commenti.