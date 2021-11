Spider-Man No Way Home, cosa accadrà alla Iron Suit di Peter?

Di costumi Spider Man ne ha indossati tanti nel corso dei vari film del MCU degli ultimi anni. Uno dei più recenti e più noti è sicuramente l'Iron Suit, in cui è stata integrata la tecnologia Stark. Cosa succederà a questo costume in No Way Home?

Come sappiamo, nel nuovo film, Peter indosserà ben tre costumi, tra i quali ci sarà anche l'Iron Suit. Il personaggio interpretato da Tom Holland la ottiene nel corso di Infinity War, e si tratta di una tuta ispirata all'armatura di Tony Stark, e che contiene molte nuove funzionalità rispetto alla tuta classica come un elmetto pieghevole e reattori ad arco incorporati in miniatura.

L'Iron Spider è realizzata con una tecnologia molto avanzata, chiamata Bleeding Edge. Questo vuol dire che la nuova tuta è fondamentalmente composta da nanotecnologie, ovvero delle piccolissime particelle che si muovono e cambiano a piacimento.

Come abbiamo potuto vedere nelle prime immagini di No Way Home, questa ritornerà nel film. In particolare Spidey dovrebbe indossarla nello scontro con Doctor Octopus. Il costume, tra l'altro, sarà dotato di ben quattro braccia meccaniche, come vediamo anche nelle foto pubblicate. Intanto abbiamo scoperto che le capacità di Peter Parker verranno potenziate da un braccialetto magico che gli sarà fornito da Doctor Strange, e che può indossare con ogni costume, anche questa specifica Suit. Si tratta di una cosa che potrebbe rendere le cose decisamente interessanti.

Nell'attesa di vedere il film, in uscita il 15 Dicembre, provate a cercare la Iron Spider Suit nel nuovo trailer di Spider Man No Way Home!