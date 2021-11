Spider-Man: No Way Home, cos'è e a cosa serve quel misterioso cubo magico?

Come abbiamo visto nel nuovo trailer di Spiderman No Way Home viene posto l'accento sul misterioso cubo magico che Peter Parker e Doctor Strange ad un certo punto inizieranno a contendersi, ma a cosa serve con esattezza questo artefatto?

Una nuova teoria dei fan ha provato a spiegarlo, arrivando ad una soluzione piuttosto ingegnosa e affascinante: secondo l'utente di Reddit T00s00 ha pubblicato che pensano che l'oggetto sia il "Siege Perilous", una famosa chiave mistica in grado di aprire le porte verso nuove dimensioni. Si tratta di un oggetto appartenente alla mitologia dei fumetti Marvel, ed è apparso per la prima volta in "Mighty World of Marvel (Volume 2)" #13 del 1984.

La sua origine è legata alla figlia di mago Merlino e agli X-Men, che lo ebbero in dono come ricompensa per aver sconfitto l'Avversario. Quando viene attivato, il Siege Perilous apre un portale verso un nuovo mondo, ma non solo: quando qualcuno attraversa il portale che l'oggetto apre, ottiene nell'altra dimensione la possibilità di una nuova vita, con una nuova carriera, una nuova casa, delle nuove relazioni e così via. A volte l'uso di questo oggetto cancella i ricordi della vecchia vita di chi lo utilizza, tuttavia i risvolti dei suoi poteri sono imprevedibili.

Nel corso della storia editoriale della Marvel, tantissimi personaggi legati a Spider-Man hanno usato il Siege Perilous, e addirittura l'oggetto mistico è stato anche in possesso di Goblin e dei Sinistri Sei. Che la teoria ci abbia visto giusto? Staremo a vedere.

Nel frattempo, dai principali insider di Hollywood sono emerse nuove drammatiche indiscrezioni sul destino di Peter, MJ e Gwen.