Spider-Man: No Way Home, continuano i record: superato anche Titanic

Continua il grande successo di Spiderman No Way Home, e ora il film con protagonista Tom Holland mette in cassaforte un nuovo record al boxoffice superando anche Titanic.

Ci risiamo: Marvel e James Cameron si incontrano nuovamente al boxoffice, ma solo per quanto riguarda gli incassi.

Se, infatti, Avatar e Avengers Endgame si sono contesi il primo posto nella classifica dei maggiori incassi nella storia del cinema, questa volta è l'Uomo Ragno a sorpassare il più celebre film di Cameron, Titanic, guadagnandosi la sesta posizione nella Top 10 dei più grandi incassi di sempre al boxoffice USA.

Davvero niente male, se consideriamo anche il difficile periodo in cui ci troviamo, con la pandemia che torna a far ancora più paura grazie alla diffusione della variante Omicron.

Tuttavia, pare che l'ammontare necessario per proseguire la scalata in classifica non glielo abbia tolto nessuno, e con già 30 milioni di dollari di questo weekend, Spidey abbia effettuato il sorpasso, lasciandosi alle spalle Jack, Rose e tutto l'equipaggio della celebre nave.

Spider-Man: No Way Home è arrivato il 15 dicembre in alcuni paesi (inclusa l'Italia), per poi debuttare due giorni dopo negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

E voi, lo avete già visto? Cosa ne avete pensato? Fateci sapere nei commenti.