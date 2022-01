Spider-Man: No Way Home continua a incassare, sempre più vicino il sorpasso su Avatar!

Quest'ultimo weekend Spider-Man: No Way Home si è confermato in testa alla classifica del box-office statunitense battendo tutte le nuove uscite e surclassando ancora una volta Scream 5, che un paio di settimane fa aveva messo in crisi la leadership al box-office del film dei Marvel Studios. Ora il sorpasso su Avatar appare sempre più alla portata.

Sebbene l'incasso complessivo di Avatar sia decisamente irraggiungibile, Spider-Man No Way Home potrebbe superare Avatar negli incassi in patria, ovvero al box-office statunitense; grazie agli introiti dell'ultimo weekend di programmazione nelle sale il film con Tom Holland ha racimolato altri 11 milioni di dollari (una cifra pazzesca considerando che la pellicola è uscita da oltre un mese e mezzo) portando il suo totale negli Stati Unii a 735.9 milioni di dollari. L'incasso di Avatar in patria è stato di 760.5 milioni, questo vuol dire che a Spider-Man: No Way Home servono altri 25 milioni di incasso per compiere il sorpasso definitivo sul film di James Cameron.

Una volta compiuto il sorpasso - dato come più che probabile - Spider-Man: No Way Home diventerebbe il terzo film col più alto incasso negli USA, subito dietro Star Wars: Il Risveglio della Forza e Avengers: Endgame, decisamente più irraggiungibili. Chissà quali cifre avrebbe generato la pellicola di Jon Watts se la pandemia non si fosse messa di mezzo!

Negli ultimi giorni è apparsa in streaming la prima intervista ai 3 SpiderMan cinematografici nella quale i vari attori hanno raccontato il loro approccio al film, con Tobey Maguire che ha aperto a un suo nuovo ritorno nei panni di SpiderMan: "Con Spider-Man ci sono anche questioni personali in gioco, inutile negarlo. Non so come dirlo, ma non voglio dire di aver chiuso il capitolo, preferisco parlare di rivisitare e chiudere delle questioni in sospeso mantenendo sempre uno spirito creativo e appassionato".

Ricordiamo che secondo alcune indiscrezioni Tobey Maguire tornerà in Doctor Strange 2, nuovo film Marvel diretto (non a caso) da Sam Raimi. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Il sequel uscirà il 4 maggio 2022.