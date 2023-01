Spider-Man: No Way Home, una concept art svela il cameo cancellato dell'Avvoltoio!

Fin dalla sua prima comparsa in Spider-Man: Homecoming, l'Avvoltoio di Michael Keaton ha conquistato l'apprezzamento dei fan. L'artista Phil Langone ha pubblicato sul suo profilo Instagram una concept art preparatorio di Spider-Man: No Way Home in cui compare il personaggio.

Nel disegno si può vedere chiaramente Adrian Toomes in un garage con una frusta tra le mani. L'immagine precedente, con la stessa ambientazione, ha come protagonisti invece il Doctor Octopus e l'Uomo Sabbia. Non è molto chiaro il motivo per cui la presenza di Volture sia stata cancellata dal film ma, facendo qualche ipotesi, potrebbe essere coinvolta nella scelta la scena post-credit di Morbius, ambientato nell'universo Sony.

Il personaggi,o se fosse comparso nel film, avrebbe fatto parte dei Sinistri Sei completando una formazione di prim'ordine. Nella versione definitiva di Spider-Man: No Way Home, la squadra di supercriminali ha visto il ritorno del Doctor Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman e Lizard. Prima dell'uscita della pellicola l'Avvoltoio e Spider-Man sono stati protagonisti di un video fan made circolato sul web, testimonianza delle grandi aspirazioni (non deluse) dei fan.

Una delle maggiori questione aperte sui social dopo l'uscita della pellicola ha sicuramente riguardato l'efficacia dei cattivi di Spider-Man: No Way Home. Un villain come l'Avvoltoio avrebbe potuto avere più impatto? Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!