Spider-Man: No Way Home, come muoiono i villain nei vecchi film e perché sono vivi oggi?

Nelle scorse ore è stato apparentemente spiegato come mai in Spiderman No Way Home ci saranno i Sinistri 5 e non i Sinistri 6, ma come muoiono i villain nei rispettivi universi Marvel?

Eccovi un rapido riassunto delle storie di Green Goblin, Dottor Octopus, Uomo Sabbia, Lizard ed Electro, nemici di Spider-Man apparsi nelle saghe di Tobey Maguire e Andrew Garfield: come viene spiegato nel trailer di Spiderman No Way Home il loro destino sembra essere quello di morire combattendo contro Peter Parker, quindi è altamente probabile che alcuni di loro saranno delle Varianti delle versioni viste nei precedenti film. In attesa di saperne di più, ricapitoliamo cosa è successo ai villain di Spider-Man nei capitoli precedenti del franchise.

Green Goblin (Willem Dafoe) : Il primo villain che Spider-Man abbia mai affrontato sul grande schermo è stato Norman Osborn/Green Goblin, interpretato da Willem Dafoe. Il personaggio se ne va con una morte memorabile, arrivata al termine di una sequenza magistrale iniziata col rapimento di MJ: cercando di imbrogliare Peter Parker, Goblin aziona il suo aliante sfoderando delle lame letali, che però Spider-Man riesce ad evitare destinando il villain ad una morte drammaticamente auto-inferta.

Cosa ne pensate e quali sono le vostre aspettative? Ditecelo come sempre nei commenti.