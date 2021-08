Spider-Man: No Way Home, ecco come il film potrebbe introdurre Miles Morales nel MCU

Dal Doc Ock di Alfred Molina, passando per l'Electro di Jamie Foxx e pare anche il Green Goblin di Willem Dafoe, Spider-Man: No Way Home riporterà indietro alcuni dei nemici storici dell'Uomo Ragno apparsi sul grande schermo. Tuttavia, il film ha tutte le potenzialità per introdurre anche delle importanti new entry.

Una di queste potrebbe essere Miles Morales, personaggio introdotto dei fumetti Ultimate della Marvel che assume il ruolo dell'Uomo Ragno dopo la morte di Peter Parker. La trama legata al Multiverso, come ampiamente dimostrato nel trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, offre degli scenari praticamente infiniti e uno di questi potrebbe portare proprio all'apparizione di Miles nel franchise dei Marvel Studios.

Tuttavia, bisogna tenere conto che il personaggio è al centro di uno dei progetti più fiorenti di Sony Pictures, ovvero la saga legata a Spider-Man: Un Nuovo Universo, e data la volontà di puntare in maniera molto decisa sul suo Spider-Man Universe - come dimostrano i vari film dedicati a Venon, Morbius e Kraven - non è per nulla scontato che lo studi affidi un volto importante come Miles Morales ad una compagnia che di fatto è rivale.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe? Ditecelo nei commenti. Intanto, i fan hanno scovato degli indizi clamorosi nel trailer di Spider-Man: No Way Home.