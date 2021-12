Spider-Man: No Way Home, ecco come Doctor Strange salva la situazione nei fumetti Marvel

Il motore che innesca la trama di Spider-Man: No Way Home è il problema derivante lo svelamento al mondo intero dell'identità segreta di Spider-Man; il mondo intero sa adesso che Peter Parker è l'Uomo-Ragno e questi per risolvere la situazione si rivolge a Doctor Strange perché intervenga personalmente, ma nei fumetti come risolve il problema?

Smascherato da un trucco di Mysterio portato alla luce dal Daily Bugle di J. Jonah Jameson, nuovamente interpretato da J.K. Simmons, Spider-Man si trova ormai braccato dal mondo intero che ha scoperto che la sua identità non è altri che quella del liceale Peter Parker. Quest'ultimo si rivolgerà quindi a Doctor Strange per far sì che tutti dimentichino gli eventi delle ultime settimane e la sua vera identità, ma l'incantesimo finirà per scatenare una minaccia ancora più pericolosa per Spider-Man; il Multiverso si squarcia e nel Marvel Cinematic Universe entreranno alcuni vecchi villain celebri dell'Uomo Ragno.

Nei fumetti le cose vanno in modo un po' diverso. La vera identità di Spider-Man è rivelata dallo stesso Peter Parker nell'albo Civil War poiché favorevole al Superhero Registration Act del governo, ma quando un proiettile sparato per Parker colpisce sua Zia May, questi si rivolge a Strange poiché la scienza non può più fare nulla per lei. Ma anche Strange non può nulla: "L'universo ci richiama a casa quando è il momento per noi di tornare. Per tua zia è arrivato quel momento". Dilaniato dai sensi di colpa, Peter farà un patto con il diavolo in persona: Mephisto. Questi salverà Zia May ma pretenderà che il matrimonio tra Peter e Mary Jane venga cancellato dall'esistenza come non fosse mai accaduto.

Successivamente in The Amazing Spider-Man #640, Peter consulta nuovamente Strange per salvare i suoi cari: "Ho bisogno che il mondo si dimentichi di Spider-Man". Dopo un colloquio con Tony Stark e Reed Richards, Strange crea una "tempesta d'amnesia" per cancellare tutto. Tutti dimenticheranno la vera identità di Spider-Man, tranne Mary Jane.

Scoprire quanto durerà SpiderMan No Way Home, in arrivo nelle sale il 15 dicembre prossimo.