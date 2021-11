Spider-Man: No Way Home, come si chiama il cubo magico di Doctor Strange?

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di cosa potrebbe essere il cubo magico visto nel trailer di Spiderman No Way Home, e adesso grazie a nuove informazioni emerse online possiamo rivelarvi il nome di questo misterioso artefatto appartenente a Doctor Strange.

Come pubblicato sul sito Web Sideshow Collectibles, comunemente noto come il famoso portale di action figure Hot Toys, un pezzo da collezione dedicato al prossimo film MCU con Tom Holland è definito "Spider-Man (Battling Version) Movie Promo Edition": questa statuina da collezione mostra Peter Parker/Spider-Man con in mano il misterioso artefatto che è apparso in vari promo e trailer del film, e secondo la descrizione della statuetta il manufatto è conosciuto semplicemente come "The Box".

Al momento non è ancora del tutto chiaro quale sia lo scopo di "The Box" in No Way Home, ed è possibile che il film utilizzerà un nome diverso per l'oggetto (non è da escludere che la definizione di Hot Toys sia stata scelta a tavolino per evitare spoiler): secondo la popolare teoria di cui vi abbiamo parlato nell'articolo linkato in apertura, potrebbe trattarsi del "Siege Perilous", una famosa chiave mistica che nei fumetti Marvel è in grado di aprire le porte verso nuove dimensioni e che nel corso della sua storia editoriale è stata utilizzata anche da Goblin e dai Sinistri Sei.

Se vi interessa, comunque, vi segnaliamo che l'action figure viene attualmente venduta al prezzo di $345 dollari. Per altri regali a tema Spider-Man da segnare sulla lista per Babbo Natale, scoprite il nuovo cofanetto home video di Spiderman di Eagle Pictures che riunirà in sette dischi tutti i film live-action con Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.