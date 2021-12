Spider-Man: No Way Home, come cambiano i villain rispetto ai film originali?

In Spider-Man: No Way Home, come ampiamente anticipato dal materiale promozionale della Sony Pictures, i fan del Marvel Cinematic Universe ritroveranno numerosi personaggi già apparsi nelle precedenti saghe cinematografiche dedicate all'Uomo Ragno.

Stiamo parlando ovviamente di Dottor Octopus, Green Goblin, Electro, Uomo Sabbia e Lizard, villain incontrati per la prima volta tra la trilogia originale di Sam Raimi e la saga di The Amazing Spider-Man diretta da Marc Webb. Ma quali sono le differenze di questi villain tra quei film e Spider-Man: No Way Home? Proviamo a fare chiarezza, ma fate attenzione agli SPOILER:

Goblin : in No Way Home, Green Goblin si presenta nel mondo del MCU con tutti i problemi che lo tormentavano nel film originale di Sam Raimi. Il villain è un'anima tormentata spaccata in due tra Norman Osborn e Goblin, il primo vuole guarire mentre il secondo vuole distruggere. Sostanzialmente, il personaggio non ha 'subito' modifiche sostanziali.

Avete notato altre differenze tra i villain originali e quelli visti nel MCU? Ditecelo nei commenti.