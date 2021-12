Spider-Man: No Way Home come Avengers: Endgame: ecco il punteggio di CinemaScore

L'esordio più che positivo di Spider-Man: No Way Home e il conseguente entusiasmo derivante da questo nuovo capitolo dell'Uomo Ragno, hanno spinto CinemaScore ad assegnare a questa pellicola un punteggio più che positivo.

La società di ricerche di mercato con sede a Las Vegas ha infatti definito Spider-Man: No Way Home come uno dei migliori film realizzati fin qui dal Marvel Cinematic Universe, assegnando al film con Tom Holland un più che soddisfacente A+. Prima di questo momento, solo The Avengers del 2012, Black Panther del 2018 e Avengers: Endgame del 2019 avevano ricevuto una A così piena, come potete vedere nell'elenco riportato di seguito.

Iron Man: A

The Incredible Hulk: A-

Iron Man 2: A

Thor: B+

Captain America: The First Avenger: A-

The Avengers: A+

Iron Man 3: A

Thor: The Dark World: A-

Captain America: The Winter Soldier: A

Guardians of the Galaxy: A

Avengers: Age of Ultron: A

Ant-Man: A

Captain America: Civil War: A

Doctor Strange : A

Guardians of the Galaxy Vol. 2: A

Spider-Man: Homecoming: A

Thor: Ragnarok: A

Black Panther: A+

Avengers: Infinity War: A

Ant-Man and the Wasp: A-

Captain Marvel: A

Avengers: Endgame: A+

Spider-Man: Far From Home: A

Black Widow: A-

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: A

Eternals: B

Spider-Man: No Way Home: A+

Visto che CinemaScore riporta sul punteggio assegnato i risultati e le previsioni di incassi al botteghino, questo fa credere a molti che Spider-Man: No Way Home riuscirà ad eguagliare Avengers: Endgame. Voi cosa ne dite?