Spider-Man: No Way Home, com'è sopravvissuto Doc Ock? La nuova teoria su Spider-Man 2

Smaltito almeno in parte l'entusiasmo derivato dall'annuncio del ritorno di alcune vecchie glorie in Spider-Man: No Way Home, la razionalità ha cominciato (sempre in parte, ovviamente) a prendere il sopravvento nelle menti dei fan del Marvel Cinematic Universe, che ora si pongono alcune domande: com'è possibile, ad esempio, che Doc Ock sia vivo?

Mentre arrivano le prime previsioni sugli incassi di Spider Man No Way Home, dunque, qualcuno comincia a buttar giù qualche ipotesi sull'argomento: se è chiaro ormai che i vecchi villain torneranno in scena per effetto dell'incantesimo di Doctor Strange, infatti, non è altrettanto chiaro come alcuni di questi siano sopravvissuti ai finali dei loro rispettivi film.

In Spider-Man 2, ad esempio, avevamo visto Doc Ock sparire nel fiume portando con sé quel reattore a fusione nucleare che minacciava di distruggere l'intera New York, reattore che ricordiamo con le sembianze di una luce gialla simile ad un piccolo sole. Vi dice qualcosa?

In molti stanno cominciando a mettere in relazione la luce gialla del reattore con quella generata dall'incantesimo di Strange (quella, per intenderci, che appare anche nella scena post-credit di Venom: la Furia di Carnage). Considerando la passione di Marvel per i retcon, dunque, è possibile che le due cose vengano in qualche modo collegate, con la famosa luce gialla di Spider-Man 2 magicamente trasformata nella luce gialla che determinerà il passaggio del personaggio di Alfred Molina all'MCU.

Vi convince questa teoria? Quali altre domande vi tormentano in vista dell'uscita del nuovo film con Tom Holland? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio Tom Holland, intanto, ha parlato di una scena tagliata di Spider Man No Way Home.