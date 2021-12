Spider-Man: No Way Home potrebbe collegarsi a Black Panther 2? Ecco in che modo

Spider-Man: No Way Home ci ha fornito tantissimi spunti e tante cose a cui pensare, i più attenti avranno notato anche un possibile legame con Black Panther: Wakanda Forever che coinvolge il Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Peter Parker (Tom Holland), MJ (Zendaya) e Ned Leeds (Jacob Batalon), hanno tutti fatto domanda d’iscrizione alla famosa università e c'è un altro supereroe Marvel che ha forti legami con il MIT, ed è Riri Williams, alias Ironheart, che sarà la guest star in Black Panther: Wakanda Forever.

Alla fine di Spider-Man: No Way Home non è difficile immaginare che MJ e Ned abbiano ottenuto l’ammissione al MIT ora che non hanno più legami e ricordi di Spider-Man. Il loro primo anno potrebbe coincidere quindi con il periodo di Ironheart al college.

Dominique Thorne interpreterà Riri Williams, un giovane genio che assembla la sua armatura usando gli scarti delle tute di Iron Man nella sua stanza del dormitorio. Poco si sa della sua serie Disney+, ma quel che è certo è che Ironheart apparirà nel sequel di Black Panther.

Spider-Man: No Way Home avrebbe potuto scegliere qualsiasi college su cui Peter, MJ e Ned potessero fissarsi. La scelta del MIT può sembrare una cosa da poco, ma conoscendo la Marvel in realtà immaginiamo che sia un grande indizio su altri progetti futuri del franchise.