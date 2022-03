Spider-Man: No Way Home è primo in tutte le classifiche di vendita on deman digitale

In attesa dell'uscita delle edizioni home video di Spiderman No Way Home, il più recente cinecomic del Marvel Cinematic Universe è approdato nel mercato digitale e ha già ricominciato a conquistare le classifiche di vendita.

Negli Stati Uniti infatti Spider-Man: No Way Home è in vendita per Sony a $19,99 in tutte le piattaforme digitali, e dopo 13 settimane passate in cima alle classifiche del box office ha debuttato al primo posto di tutte le classifiche PVOD, da iTunes a Google Play. Inoltre, secondo gli analisti è molto probabile che il titolo Marvel-Sony rimarrà in cima alle graduatorie PVOD per molto tempo, in parte perché Uncharted (sempre della Sony, e attualmente terzo nelle classifiche degli incassi nel suo quinto weekend al botteghino) non approderà in on demand ancora per qualche tempo, in parte perché il futuro di The Batman nel mercato PVOD rimane incerto, dato che il titolo Warner Bros. debutterà in streaming in esclusiva sul servizio di HBO Max a partire dal 19 aprile (No Way Home ha debuttato direttamente on demand, senza appoggiarsi ad alcun servizio streaming per adesso).

Insomma il successo del film con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield non sembra avere fine, e dopo aver dominato il box office del 2021 riuscendo a superare anche il campione d'incassi cinese The Battle at Lake Changjin, il cinecomic MCU promette di fare faville anche nel mercato digitale.

Nel frattempo, sapete che è in arrivo anche un cofanetto della trilogia di Spiderman di Tom Holland?